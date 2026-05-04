Рафинья намерен остаться в «Барселоне», несмотря на интерес саудовских клубов — Marca

Вингер «Барселоны» Рафинья выразил желание остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны нескольких команд из Саудовской Аравии. Бразилец не рассматривает предложения от других клубов, так как чувствует поддержку как от игроков, так и от тренерского штаба, а также от болельщиков. Об этом сообщает Marca.

Клуб осведомлён о намерении Рафиньи остаться и в данный момент ожидает предложений по игроку для дальнейшей оценки ситуации. Тем не менее, несмотря на стремление «блауграны» получить доход от трансферов, вингер не входит в число игроков, продажа которых является приоритетной.

В текущем сезоне Рафинья забил 19 голов и сделал восемь голевых передач в 31 матче во всех соревнованиях. Transfermarkt оценивает бразильца в € 80 млн.