Генич объяснился за слова, что Челестини останется в ЦСКА

Известный футбольный комментатор Константин Генич объяснил свои высказывания о том, что Фабио Челестини мог остаться в ЦСКА. Журналист подчеркнул, что с его стороны это был не инсайд, а лишь предположение.

«Наконец-то прекрасная погода. Но не прекрасно всё в ЦСКА после ухода Фабио Челестини. Может быть, всё пойдёт на лад. А может, станет ещё хуже, по крайней мере, в концовке этого сезона.

Огромное количество сообщений и комментариев в нашем медиакомьюнити… Конечно, люди всё воспринимают порой не так, как ты имеешь в виду. Интерпретация… Вчера в «Коммент Live» мы обсуждали Челестини. И мы с Тимуром [Лепсая] предположили, что Челестини может остаться. Предположили. Моя аргументация сейчас мало кого волнует, потому что Челестини уже отправлен в отставку. Но я думал, что ЦСКА сделает выводы из ситуации, которая произошла весной, и даст Челестини ещё один шанс. Но я был неправ, я ошибался, поэтому я признаю свою ошибку. Но когда всё вынесли так, будто я «слил» какой-то инсайд, что Челестини в ЦСКА останется… Это не так», — сказал Генич в своём телеграм-канале.