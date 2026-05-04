Шпилевский встретится с тренером команды АПЛ в Лондоне, зимой он виделся с Гласнером

Белорусский тренер Алексей Шпилевский проведёт рабочую поездку в Англию, где планирует встретиться с несколькими иностранными специалистами. В том числе в планах беседа с действующим главным тренером команды АПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Идея — обмен опытом с коллегами. Для Шпилевского это регулярная практика. Например, зимой он встречался с Оливером Гласнером, главным тренером «Кристал Пэлас», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, недавно Шпилевский был отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН». Его уволили за три тура до конца сезона Мир РПЛ.