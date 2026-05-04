Радимов ответил, можно ли назвать Артёма Дзюбу машиной в футболе

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, остаётся ли машиной для российского футбола 37-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба.

— Дзюба в футболе ещё машина?

— Ну такая…

— Ну вот какая он машина?

— «Лада». Уже «Лада». Но не за 15 млн. Если применительно к автомобилестроению, то это уже, конечно, не Mercedes. Но для нашего чемпионата… Я думаю, что Volvo. Потому что оно приспособлено для нашего чемпионата. Он вообще гарантия качества. Те восемь мячей, что он забил, «Акрону», конечно же, помогают, — сказал Радимов в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.