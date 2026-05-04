«Нужно быть конченым подлецом». Гурцкая — об отмене гола Кордобы в матче с «Акроном»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об отмене гола нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:0). В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов.

— Как этот гол можно украсть у нападающего? Нужно быть конченым подлецом, чтобы свистнуть фол в нападении.

— Это сделал Сергей Иванов, который сидел на VAR.

— Я всегда говорил, что это мерзопакостный судья.

Кордоба с Бокоевым друг друга держали, затем Кордоба уже обыграл его и бежал замыкать. Бокоев упал через неделю, а он отменяет гол. Вы же перед тем, как позвать судью, смотрите два-три раза повтор? Как после такого на улицу выходить? — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра VAR не засчитал взятие ворот, объявив, что Кордоба совершил фол в нападении на футболисте «Акрона» Марате Бокоеве.