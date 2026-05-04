Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно быть конченым подлецом». Гурцкая — об отмене гола Кордобы в матче с «Акроном»

«Нужно быть конченым подлецом». Гурцкая — об отмене гола Кордобы в матче с «Акроном»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об отмене гола нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:0). В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

— Как этот гол можно украсть у нападающего? Нужно быть конченым подлецом, чтобы свистнуть фол в нападении.

— Это сделал Сергей Иванов, который сидел на VAR.
— Я всегда говорил, что это мерзопакостный судья.

Кордоба с Бокоевым друг друга держали, затем Кордоба уже обыграл его и бежал замыкать. Бокоев упал через неделю, а он отменяет гол. Вы же перед тем, как позвать судью, смотрите два-три раза повтор? Как после такого на улицу выходить? — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра VAR не засчитал взятие ворот, объявив, что Кордоба совершил фол в нападении на футболисте «Акрона» Марате Бокоеве.

Материалы по теме
Эксклюзив
Эдуард Сперцян: отдаю всего себя на поле за «Краснодар» и ребят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android