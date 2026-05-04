Фабио Челестини может возглавить «Хетафе» после увольнения из ЦСКА — Marca

Швейцарский специалист Фабио Челестини рассматривается на пост главного тренера испанского «Хетафе» после разрыва контракта с московским ЦСКА. Об этом сообщает испанское издание Marca. Сегодня, 4 мая, ЦСКА и Челестини пришли к обоюдному согласию о прекращении сотрудничества.

По информации источника, действующий тренер «Хетафе» Хосе Бордалас не намерен продлевать контракт с клубом, который истекает в конце июня. В связи с этим Челестини, который ранее выступал за «Хетафе» с 2005 по 2010 год, является основным кандидатом на вакантную должность.

На данный момент «Хетафе» занимает седьмое место в таблице испанской Ла Лиги, имея в активе 44 очка после 34 туров.