Тихонов: жду отличной игры от «Спартака» и ЦСКА — дерби должно получиться

Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче «Спартака» с московским ПФК ЦСКА. Дерби состоится в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Дерби играют на «Спартаке», должен быть полный стадион. В этом плане чисто психологически преимущество будет у «Спартака». Но мы знаем, как армейцев поддерживают, ребята тоже умеют болеть. Жду отличной игры от «Спартака» и ЦСКА. Дерби должно получиться!» — сказал Андрей Тихонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.