Денис Бояринцев предположил, в каком случае «Спартак» станет третьим в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что красно-белые могут завоевать бронзовые медали текущего розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги, если обыграют «Рубин » в матче 29-го тура чемпионата. Игра пройдёт 11 мая на стадионе «Лукойл Арена».

«Если «Спартак» обыграет Рубин, думаю, они возьмут бронзу. Но им обязательно нужна победа, они побегут вперёд, и при таких атаках у «Спартака» сзади остаётся много свободного пространства, чем могут воспользоваться соперники. А так, «Спартак» имеет шансы на бронзу», — сказал Бояринцев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Сейчас красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего третьим «Локомотива» на два очка.