Дзюба ответил, что бы сделал, если бы сыграл с Александром Кержаковым за сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что отдал бы голевую передачу на Александра Кержакова, если бы они сыграли вместе за сборную России. Ранее ФИФА признала, что Кержаков является автором гола в ворота Германии в 2005 году, который ранее был записан на Андрея Аршавина. Дзюба побил рекорд Кержакова по голам за сборную России, забив свой 31-й мяч Гренаде (4:0) в товарищеском матче в марте 2025 года. Если РФС признает за Кержаковым авторство гола Германии в 2005 году, футболисты вновь сравняются по числу забитых мячей.

— И последнее, Тём, про сборную. Про Кержа вопрос. Керж оспорил гол в ФИФА...

— Не оспорил он его. Это очень трудно [сделать].

— Хорошо, если оспорит. Я в качестве примера. Сборная. Карпин вызывает Дзюбу и Кержакова. Выходите вдвоём на одного вратаря. Мяч у тебя.

— Я ему покачу. Это дело принципа.

— Покатишь?

— Конечно. Это футбол.

— А если Керж будет на твоём месте?

— Он ударит, 100%.

— А ты отдашь?

— Я отдам, — сказал Дзюба в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.