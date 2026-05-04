«Шансы ЦСКА на матч со «Спартаком» резко ушли вверх». Никитин — об увольнении Челестини

Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин высказался об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Второй тайм с «Зенитом» показал, что ЦСКА сейчас неконкурентоспособен именно с этим тренером. Он, по сути, неуправляемый, и те лидеры, которые были на поле, не смогли переломить игру. И это в том числе потому, как их подготовил Челестини. В целом, наверное, это решение напрашивалось раньше и после того, как его оставили, уже все смирились, что он будет. По мне, это очень мудрое решение под «Спартак». Важно понимать, кого ты ставишь, они продвигают тренера, который воспитал этих молодых ребят, контакт будет сразу найден, плюс он был в штабе. Я уверен, что в плане психологии, в плане раскрепощения, кого сейчас не поставь – будет лучше, чем просто оставить Челестини. Поэтому, на мой взгляд, шансы ЦСКА на матч со «Спартаком» резко ушли вверх», — сказал Никитин в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

ЦСКА на своём официальном сайте объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон.

В среду, 6 мая, ЦСКА предстоит встретиться с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
