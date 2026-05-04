«Обидно за команду». Экс-спортдиректор ЦСКА — о работе Фабио Челестини

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Валерий Четверик высказался об увольнении швейцарского специалиста Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев. О расставании с тренером клуб объявил сегодня, 4 мая. В оставшейся части сезона красно-синими будет руководить россиянин Дмитрий Игдисамов.

«ЦСКА — это не команда-одногодка, а серьёзный клуб. На сегодняшнюю команду грустно и обидно смотреть. Я болел за тот ЦСКА, чемпионов 1970-х: Копейкин, Федотов, Дударенко. Кто-то в клубе ошибся с назначением Челестини, а никто не знает, кто именно. Чему они нас могут научить, такие тренеры? Как неустойку выдёргивать? Не по-нашему это. Вот Андрюха Талалаев — вот это да! Звёзд нет, а «Балтика» играет по-звёздному. А ЦСКА играет бледно, обидно за команду. Решение уволить Челестини правильное. Надо думать, что делать дальше.

Димка Игдисамов — мой земляк. Я видел его работу, хотя работа с юниорами — одно, а здесь… Но он хороший специалист — вдумчивый, знающий. Главное, чтобы команда ему доверяла», — сказал Валерий Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.