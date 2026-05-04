Бояринцев назвал необходимое условие для дальнейшего прогресса Максименко в «Спартаке»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев назвал необходимое условие для дальнейшего прогресса голкипера красно-белых Александра Максименко.

«Максименко – он неплохой вратарь. Столько лет в «Спартаке» вратари не играют не сильного качества. Мне кажется, ему нужна хорошая конкурентная среда. Помазун – хороший конкурент, но пока не выигрывает. Значит, пока не убеждает, наверное, или что-то ещё. Может быть, тренер вратарей больше склоняется к Максименко. Это внутренние дела. Но, мне кажется, Максименко нужен хороший такой первый номер, который будет его мотивировать», — сказал Бояринцев в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В нынешнем сезоне Максименко сыграл за клуб в 31 матче во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча.

