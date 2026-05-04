Ильзат Ахметов, потерявший сознание в матче со «Спартаком», выписан из больницы
Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, получивший травму головы и потерявший сознание в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1), выписан из больницы. Команды играли в пятницу, 1 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13' 1:1 Угальде – 64' 2:1 Печенин – 78'
«Хорошие новости: Ильзата Ахметова выписали из больницы Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат!» — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» в телеграм-канале команды.
Ахметов вышел на замену в середине второго тайма и покинул поле на 75-й минуте. Футболист столкнулся с защитником красно-белых Кристофером Ву.
