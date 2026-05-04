Ильзат Ахметов, потерявший сознание в матче со «Спартаком», выписан из больницы

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, получивший травму головы и потерявший сознание в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1), выписан из больницы. Команды играли в пятницу, 1 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Хорошие новости: Ильзата Ахметова выписали из больницы Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат!» — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» в телеграм-канале команды.

Ахметов вышел на замену в середине второго тайма и покинул поле на 75-й минуте. Футболист столкнулся с защитником красно-белых Кристофером Ву.