Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ильзат Ахметов, потерявший сознание в матче со «Спартаком», выписан из больницы

Ильзат Ахметов, потерявший сознание в матче со «Спартаком», выписан из больницы
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, получивший травму головы и потерявший сознание в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1), выписан из больницы. Команды играли в пятницу, 1 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Хорошие новости: Ильзата Ахметова выписали из больницы Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат!» — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» в телеграм-канале команды.

Ахметов вышел на замену в середине второго тайма и покинул поле на 75-й минуте. Футболист столкнулся с защитником красно-белых Кристофером Ву.

Материалы по теме
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android