«Шальке-04» объявил о продлении контракта с тренером Мироном Мусличем

«Шальке-04» в соцсетях объявил о продлении контракта с главным тренером команды Мироном Мусличем. Ранее специалист помог «горнякам» вернуться в Бундеслигу.

Срок действия нового трудового договора специалиста с немецким клубом рассчитан до лета 2028 года. Тренер работает с этой командой с мая 2025-го. В послужном списке Муслича также есть «Плимут Аргайл», «Серкль Брюгге» и «Рид».

На данный момент «Шальке-04» с 67 очками возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги. В оставшихся матчах сезона команда из Гельзенкирхена 9 мая на выезде встретится с «Нюрнбергом», а 17 мая примет «Айнтрахт» Брауншвейг.