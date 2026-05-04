«Урал» — «Шинник»: Голубев открыл счёт на 24-й минуте

В эти минуты идёт матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречаются «Урал» из Екатеринбурга и ярославский «Шинник». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступает Данил Набока из Краснодара. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Шинника».

Первый мяч в игре забил полузащитник гостей Артём Голубев на 24-й минуте.

«Урал» занимает третье место в Первой лиге. Екатеринбуржцы набрали 58 очков в 31 матче. Отставание от занимающего первое место «Факела» при игре в запасе составляет шесть очков. «Шинник» с 43 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

В предыдущем туре «Урал» на выезде победил «Челябинск» со счётом 2:1, а «Шинник» в домашнем матче разгромил «СКА-Хабаровск» (3:0).