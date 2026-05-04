Игорь Дивеев — лучший игрок «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА

Защитник Игорь Дивеев признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

Во встрече с армейцами игрок отметился забитым мячом. В 32 матчах текущего клубного сезона Дивеев забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

На данный момент клуб с берегов Невы с 62 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В оставшихся играх текущего сезона петербуржцы сыграют с «Сочи» дома (10 мая) и с «Ростовом» в гостях (17 мая).