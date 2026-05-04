Игорь Дивеев — лучший игрок «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА

Защитник Игорь Дивеев признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

Во встрече с армейцами игрок отметился забитым мячом. В 32 матчах текущего клубного сезона Дивеев забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

На данный момент клуб с берегов Невы с 62 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В оставшихся играх текущего сезона петербуржцы сыграют с «Сочи» дома (10 мая) и с «Ростовом» в гостях (17 мая).

