Игорь Дивеев — лучший игрок «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА
Поделиться
Защитник Игорь Дивеев признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
Во встрече с армейцами игрок отметился забитым мячом. В 32 матчах текущего клубного сезона Дивеев забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
На данный момент клуб с берегов Невы с 62 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В оставшихся играх текущего сезона петербуржцы сыграют с «Сочи» дома (10 мая) и с «Ростовом» в гостях (17 мая).
Комментарии
- 4 мая 2026
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:50
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:33
-
17:26
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:03
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:44
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:29
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:06
-
16:06
-
16:02
-
15:58
-
15:29
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:54
-
14:40