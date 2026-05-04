Агент Кокорина: с большой долей вероятности Александр покинет «Арис»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о дальнейших перспективах футболиста в кипрском клубе.

«С большой долей вероятности Александр покинет «Арис», но не на 100%. Понимание по будущему есть, но пока не могу раскрыть», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что нападающий покинет «Арис» и с высокой долей вероятности летом завершит карьеру.

Форвард выступает за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Арис» после 32 матчей чемпионата Кипра набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Омония» (77 очков).

Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
