Агент Кокорина заявил, что не обсуждал с Александром вопрос завершения карьеры

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, заявил, что не обсуждал с форвардом вопрос завершения карьеры.

«Ведём переговоры с командами, которые на сегодняшний день проявляют конкретный интерес к Саше. Нам нужно будет в конце сезона в том числе в России посмотреть, кто и на каких местах закончит — исходя из этого Саша примет своё решение, где ему продолжить заниматься любимым делом. Думаю, это будет ближе к июню. Со мной речи о завершении карьеры Саша не вёл», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
