Матвей Лукин обратился к Фабио Челестини после его ухода из ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин обратился к бывшему главному тренеру команды Фабио Челестини после его ухода из клуба. В оставшейся части сезона красно-синими в статусе исполняющего обязанности будет руководить россиянин Дмитрий Игдисамов.

«Спасибо Фабио и тренерскому штабу за этот опыт, доверие и то, сколько полезных знаний было получено за время совместной работы. Многое прошли вместе, желаю дальнейших успехов! Удачи, Мистер», — написал Лукин в телеграм-канале.

Фабио Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. С ним команда дошла до финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где в среду, 6 мая, сыграет со «Спартаком».