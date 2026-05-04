В «Реале» сообщили характер травмы защитника Ферлана Менди

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о характере травмы защитника команды Ферлана Менди.

«По результатам проведённых сегодня медицинских обследований нашего игрока Ферлана Менди, выполненных медицинской службой «Реала», у него диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра правой ноги. Результаты обследования уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Футболист был заменён на 14-й минуте матча 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда одержала победу над «Эспаньолом» (2:0).

В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.