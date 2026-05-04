Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» сообщили характер травмы защитника Ферлана Менди

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о характере травмы защитника команды Ферлана Менди.

«По результатам проведённых сегодня медицинских обследований нашего игрока Ферлана Менди, выполненных медицинской службой «Реала», у него диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра правой ноги. Результаты обследования уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Футболист был заменён на 14-й минуте матча 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда одержала победу над «Эспаньолом» (2:0).

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55'     0:2 Винисиус Жуниор – 66'    

В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

