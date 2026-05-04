В «Реале» сообщили характер травмы защитника Ферлана Менди
Поделиться
Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о характере травмы защитника команды Ферлана Менди.
«По результатам проведённых сегодня медицинских обследований нашего игрока Ферлана Менди, выполненных медицинской службой «Реала», у него диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра правой ноги. Результаты обследования уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Футболист был заменён на 14-й минуте матча 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда одержала победу над «Эспаньолом» (2:0).
Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55' 0:2 Винисиус Жуниор – 66'
В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:50
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:33
-
17:26
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:03
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:44
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:29
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:06
-
16:06
-
16:02
-
15:58
-
15:29
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:54
-
14:40