Нуну Мендеш стал самым молодым португальцем с 50 матчами в ЛЧ

Защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш принял участие в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (5:4). Таким образом, он стал самым молодым португальцем с 50 играми в главном клубном турнире Старого Света.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

На момент встречи с мюнхенцами Мендешу было 23 года 313 дней. Ранее данный рекорд принадлежал экс-нападающему «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду, который достиг этой отметки в 24 года 83 дня.

В 39 матчах нынешнего клубного сезона Мендеш забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 75 млн.

