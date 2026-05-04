Нуну Мендеш стал самым молодым португальцем с 50 матчами в ЛЧ

Защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш принял участие в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (5:4). Таким образом, он стал самым молодым португальцем с 50 играми в главном клубном турнире Старого Света.

На момент встречи с мюнхенцами Мендешу было 23 года 313 дней. Ранее данный рекорд принадлежал экс-нападающему «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду, который достиг этой отметки в 24 года 83 дня.

В 39 матчах нынешнего клубного сезона Мендеш забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 75 млн.