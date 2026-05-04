Капитан «Краснодара» Сперцян рассказал, как познакомился с Александром Овечкиным

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от личного знакомства с хоккеистом Александром Овечкиным.

— В твоём аккаунте зимой появилась фотография с Овечкиным и Хасбуллой. Расскажи, как эта встреча случилась.

— Я знал одного парня из Махачкалы. Нас познакомили, мы с ним пересеклись. Сидели в лобби отеля вместе с Хасбуллой и с бойцами, а потом пришёл Александр. Так и сделали фото.

— Какое впечатление у тебя осталось от общения с Овечкиным?

— Мы чуть-чуть поговорили. Александра спросили, знает ли он меня. Он на меня посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Кто-то из ребят Овечкину сказал: «Он один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства в Краснодаре» (улыбается).

— Что на это ответил Александр?

— Мы посмеялись, да и всё, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.