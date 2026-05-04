Каземиро: Неймар должен сыграть на чемпионате мира — 2026, он звезда сборной Бразилии

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро полагает, что нападающий «Сантоса» Неймар принесёт пользу «селесао» на чемпионате мира — 2026.

«Неймар никому ничего доказывать не обязан. Если он будет в оптимальной форме, то вообще никаких споров [на тему его участия в мировом первенстве] не должно быть. Неймар должен сыграть там, он звезда сборной Бразилии», — приводит слова Каземиро ESPN.

В 11 матчах текущего клубного сезона Неймар забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.

