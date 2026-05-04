Арбитр Федотов ответил на претензии «Спартака» к Карасёву в матче с «Крыльями Советов»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о претензиях московского «Спартака» к арбитру Сергею Карасёву, обслуживавшему матч 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили «Крыльям Советов» (1:2). После игры спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао заявил, что команда регулярно сталкивается с предвзятым судейством от Карасёва.

«Вокруг Карасёва опять раскачивают лодку, которая никак не раскачивается. Руководство «Спартака» и тренерский штаб его казнить хотят, но казнить его не за что. Карасёв всё делал нормально, всё правильно.

Пенальти на 10-й минуте – это фол по неосторожности. Открытый момент, удар сзади. Если люди хотят видеть тут что-то другое – это их право, но решение верное.

Дальше у «Спартака» было ещё две претензии: на 69-й минуте, по отмене гола. Там были очень плохие повторы, но с одного из ракурсов видно, что игрок «Спартака» держал соперника, это фол. Что касается эпизода на 90+3-й минуте, то, опять же, у меня есть претензии к повторам. Показалось, что игрок попал себе в руку сам. Здесь стоит доверять арбитру. Глобально претензии «Спартака» к Карасёву абсолютно необоснованны», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.