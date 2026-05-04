Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов ответил на претензии «Спартака» к Карасёву в матче с «Крыльями Советов»

Арбитр Федотов ответил на претензии «Спартака» к Карасёву в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о претензиях московского «Спартака» к арбитру Сергею Карасёву, обслуживавшему матч 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили «Крыльям Советов» (1:2). После игры спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао заявил, что команда регулярно сталкивается с предвзятым судейством от Карасёва.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Вокруг Карасёва опять раскачивают лодку, которая никак не раскачивается. Руководство «Спартака» и тренерский штаб его казнить хотят, но казнить его не за что. Карасёв всё делал нормально, всё правильно.

Пенальти на 10-й минуте – это фол по неосторожности. Открытый момент, удар сзади. Если люди хотят видеть тут что-то другое – это их право, но решение верное.

Дальше у «Спартака» было ещё две претензии: на 69-й минуте, по отмене гола. Там были очень плохие повторы, но с одного из ракурсов видно, что игрок «Спартака» держал соперника, это фол. Что касается эпизода на 90+3-й минуте, то, опять же, у меня есть претензии к повторам. Показалось, что игрок попал себе в руку сам. Здесь стоит доверять арбитру. Глобально претензии «Спартака» к Карасёву абсолютно необоснованны», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Претензии «Спартака» к Карасёву абсолютно необоснованны». Разбор судейства 28-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Претензии «Спартака» к Карасёву абсолютно необоснованны». Разбор судейства 28-го тура РПЛ
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android