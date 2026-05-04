Ван Дейк оценил выступление «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я здесь не для того, чтобы оправдываться. Это был очень разочаровывающий сезон, неприемлемый сезон для нас, и это тяжело. Нам ни в коем случае не стоит жалеть себя. Мы должны работать, мы должны изменить ситуацию и убедиться, что в следующем сезоне подобное не повторится, потому что это неприемлемо для «Ливерпуля», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

После 35 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 58 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 76 очков.