Фабиан Хюрцелер согласовал новый контракт с «Брайтоном» — Sky Sport Germany

Тренер Фабиан Хюрцелер в ближайшее время подпишет новое соглашение с «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, специалист уже согласовал с клубом условия нового трудового договора, предыдущий контракт действовал до лета 2027 года. Отмечается, что новое соглашение Хюрцелера с «чайками» будет долгосрочным.

На данный момент «Брайтон энд Хоув Альбион» с 50 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В шести последних матчах чемпионата Англии «чайки» лишь один раз потерпели поражение.

Ранее Хюрцелер работал в немецком «Санкт-Паули».

