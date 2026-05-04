18-летнему дебютанту «Челси» понадобилась кислородная маска после столкновения в матче АПЛ
18-летний дебютант «Челси» Джесси Дерри получил травму в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Команды играют в эти минуты на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Энтони Тейлор из Манчестера. На момент написания новости счёт 0:3 в пользу гостей.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Авонийи – 2' 0:2 Жезус – 15' 0:3 Авонийи – 52' 1:3 Педро – 90+3'
Инцидент произошёл в компенсированное к первому тайму время. Дерри столкнулся головами с соперником и упал на газон. Футболисту понадобилась кислородная маска. Вместо травмированного игрока на 45+10-й минуте появился нападающий Лиам Делап.
Матч с «Ноттингем Форест» стал для «Челси» первым после увольнения главного тренера Лиама Росеньора. Командой руководит англичанин Калум Макфарлейн.
