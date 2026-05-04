Урал — Шинник, результат матча 4 мая 2026, счет 0:1, 32-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» уступил «Шиннику» в матче 32-го тура Первой лиги
Завершился матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Урал» из Екатеринбурга и ярославский «Шинник». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Данил Набока из Краснодара. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Голубев – 24'    

Единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Артём Голубев на 24-й минуте.

«Урал» занимает третье место в Первой лиге. Екатеринбуржцы набрали 58 очков в 32 матчах. Отставание от занимающего первое место «Факела» составляет шесть очков. «Шинник» с 46 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Урал» в домашнем матче встретится с «КАМАЗом» 11 мая, а «Шинник» в этот же день сыграет с московским «Торпедо».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
