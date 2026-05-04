Челси — Ноттингем Форест, результат матча 4 мая 2026, счет 1:3, 35-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» уступил «Ноттингему» в матче АПЛ с отменённым голом и нереализованным пенальти
Комментарии

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 3:1 одержали гости.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Авонийи – 2'     0:2 Жезус – 15'     0:3 Авонийи – 52'     1:3 Педро – 90+3'    

На второй минуте нападающий Тайво Авонийи вывел «Ноттингем Форест» вперёд. На 15-й минуте форвард Игор Жезус реализовал пенальти. На 45+10-й минуте полузащитник «синих» Коул Палмер не реализовал пенальти. На 52-й минуте Авонийи оформил дубль. Гол форварда «Челси» Жоао Педро на 73-й минуте был отменён после просмотра VAR. На 90+3-й минуте Педро отыграл один мяч.

«Челси» опустился на девятое место в чемпионате Англии. В активе лондонцев 48 очков в 35 играх. «Ноттингем Форест» с 42 очками располагается на 16-й строчке в АПЛ.

«Челси» вышел в финал, даже убрав главного тренера. Правда, пострадали кудри Кукурельи
