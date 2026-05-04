«Челси» уступил «Ноттингему» в матче АПЛ с отменённым голом и нереализованным пенальти

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 3:1 одержали гости.

На второй минуте нападающий Тайво Авонийи вывел «Ноттингем Форест» вперёд. На 15-й минуте форвард Игор Жезус реализовал пенальти. На 45+10-й минуте полузащитник «синих» Коул Палмер не реализовал пенальти. На 52-й минуте Авонийи оформил дубль. Гол форварда «Челси» Жоао Педро на 73-й минуте был отменён после просмотра VAR. На 90+3-й минуте Педро отыграл один мяч.

«Челси» опустился на девятое место в чемпионате Англии. В активе лондонцев 48 очков в 35 играх. «Ноттингем Форест» с 42 очками располагается на 16-й строчке в АПЛ.