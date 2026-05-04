Мохамед Салах: хочу, чтобы и дальше «Ливерпуль» был на высоте

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своём периоде в составе мерсисайдцев. Летом египтянин покинет команду.

«Помню, когда я только перешёл сюда, мне кажется, никто не занимался дополнительно перед тренировками. Не могу сказать, что вообще никто не тренировался сверх нормы: Милли [Джеймс Милнер], Адам [Лаллана] и Садио [Мане] тренировались после командных занятий. Если я ошибся, прошу прощения.

Я приехал с желанием тренироваться и до тренировки, и после неё. Хочу работать постоянно, в таком случае и другие футболисты занимаются дополнительно. Именно это всегда делает меня счастливым. Это то, чем я очень горжусь, и, если честно, я так люблю этот клуб, здесь у меня проходят лучшие годы… Я действительно хочу, чтобы ребята продолжали в том же духе и постоянно работали над собой.

Хочу, чтобы ребята и дальше добивались успеха здесь, чтобы клуб был на высоте. И это одна из моих главных забот. Я разговаривал с одним из сотрудников, с руководством, и сказал им: «Когда я уйду, вам понадобится новый пример для подражания». Нужны люди, которые приходят в тренажёрный зал пораньше, и другие смотрят на них и думают: «Ого, он занимается дополнительно, значит, я тоже должен».

Без этого клубу будет сложно, потому что это очень важно. Нужно установить высокие стандарты, например, чтобы люди приходили пораньше. Футболисты должны ходить в тренажёрный зал. Люди должны заботиться о себе, и я не хочу, чтобы это изменилось после моего или чьего-либо ещё ухода. Я просто хочу, чтобы в клубе был такой стандарт, потому что для команды очень важно продолжать выигрывать, и это одна из моих главных забот», — приводит слова Салаха Sky Sports.