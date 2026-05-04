Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лечи переживал». Экс-тренер Садулаева Байтиев — о первом голе игрока в РПЛ в этом сезоне

«Лечи переживал». Экс-тренер Садулаева Байтиев — о первом голе игрока в РПЛ в этом сезоне
Комментарии

Иса Байтиев, экс-тренер полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, высказался о первом голе футболиста в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Лечи Садулаев долго не забивал в РПЛ, такое у футболистов случается. Смотрел игру с «Пари НН», после матча позвонил Лечи, поздравил его. Он хоть и не показывает этого, но, конечно, рад голу. Скромно себя ведёт. Думаю, он переживал из-за этого. Буду надеяться, что дальше его прорвёт, что в следующем сезоне будет только лучше и больше, моменты у него в каждой игре бывают. Он игрок высокого уровня, рад, что его вызывают в сборную, там у Лечи получается забивать», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Футболист отличился на 55-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Пари НН».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Садулаев – 55'     2:0 Касинтура – 60'    
Материалы по теме
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android