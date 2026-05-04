«Лечи переживал». Экс-тренер Садулаева Байтиев — о первом голе игрока в РПЛ в этом сезоне

Иса Байтиев, экс-тренер полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, высказался о первом голе футболиста в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Лечи Садулаев долго не забивал в РПЛ, такое у футболистов случается. Смотрел игру с «Пари НН», после матча позвонил Лечи, поздравил его. Он хоть и не показывает этого, но, конечно, рад голу. Скромно себя ведёт. Думаю, он переживал из-за этого. Буду надеяться, что дальше его прорвёт, что в следующем сезоне будет только лучше и больше, моменты у него в каждой игре бывают. Он игрок высокого уровня, рад, что его вызывают в сборную, там у Лечи получается забивать», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Футболист отличился на 55-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Пари НН».