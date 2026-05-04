Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба получил травму в игре с «Краснодаром», «Акрон» сообщил о дополнительном обследовании

Дзюба получил травму в игре с «Краснодаром», «Акрон» сообщил о дополнительном обследовании
Комментарии

Форвард «Акрона» Артём Дзюба получил повреждение в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

«Лучший бомбардир нашего клуба прошёл дополнительное медицинское обследование после домашнего матча с «Краснодаром», который стал для Дзюбы 50-м в красно-чёрной футболке. В игре форвард досрочно покинул поле в начале второго тайма.

На 53-й минуте Артём получил мышечное повреждение задней поверхности бедра. Желаем Артёму скорейшего восстановления и возвращения в строй», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале.

Материалы по теме
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android