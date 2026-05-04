«Факелу» для выхода в РПЛ напрямую нужно набрать одно очко в двух матчах

Воронежскому «Факелу» осталось набрать всего одно очко в двух заключительных турах Лиги Pari, чтобы напрямую квалифицироваться в Мир Российскую Премьер-Лигу на будущий сезон. В активе команды 64 очка в 32 турах, а отрыв от «Урала» из зоны переходных встреч составляет шесть очков.

Таким образом, «Факел» не опустится ниже второго места в итоговой таблице Первой лиги, если наберёт хотя бы одно очко в 33-м и 34-м турах. В пятницу, 8 мая, воронежцы примут на своём поле «СКА-Хабаровск», а в субботу, 16 мая, завершат сезон выездным матчем с ульяновской «Волгой».

Отрыв «Факела» от «Родины», которая занимает второе место в турнирной таблице, составляет два очка.