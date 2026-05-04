«Челси» потерпел шестое поражение подряд в английской Премьер-лиге
«Челси» со счётом 1:3 уступил «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Это шестое поражение «синих» в чемпионате Англии подряд.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Авонийи – 2' 0:2 Жезус – 15' 0:3 Авонийи – 52' 1:3 Педро – 90+3'
Данная серия «Челси» началась встречей 30-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1). После этого лондонцы уступили «Эвертону» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3) и «лесникам». В заключительных матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги «синие» 9 мая на выезде сыграют с «Ливерпулем», 19 мая примут «Тоттенхэм Хотспур», 24 мая на выезде встретятся с «Сандерлендом».
На данный момент «Челси» с 48 очками находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.
