«Челси» потерпел шестое поражение подряд в английской Премьер-лиге

«Челси» со счётом 1:3 уступил «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Это шестое поражение «синих» в чемпионате Англии подряд.

Данная серия «Челси» началась встречей 30-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1). После этого лондонцы уступили «Эвертону» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3) и «лесникам». В заключительных матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги «синие» 9 мая на выезде сыграют с «Ливерпулем», 19 мая примут «Тоттенхэм Хотспур», 24 мая на выезде встретятся с «Сандерлендом».

На данный момент «Челси» с 48 очками находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.