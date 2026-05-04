Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Локомотив» — «Динамо» из-за одного эпизода

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе арбитра Евгения Кукуляка, обслуживавшего матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Динамо» (1:1). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«Здесь работал Кукуляк. И это история о том, как одним эпизодом испортить хорошее впечатление об игре. А работа, до 90+5-й минуты, была хорошая. Но на 90+5-й минуте была атака «Динамо», и Кукуляк зачем-то забежал за линию мяча. В итоге в него попал мяч, он, по правилам игры, бросил спорный мяч вратарю «Локомотива». А «Динамо» лишилось атаки.

Я понимаю, что назначений у него немного, что хочется показать руководству, какой он быстрый и везде успевает. Но это было лишним. Это не то. Надо было быть за линией мяча, видеть развитие атаки. Игровая ситуация не требовала от него находиться в штрафной, где он и нашёл мяч. За это я снизил оценку на 0,1 балла», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

