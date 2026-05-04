Арбитр Федотов разобрал удаление Чивича в матче «Балтика» — «Рубин»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал работу арбитра Яна Бобровского на матче 28-го тура РПЛ, в котором «Балтика» уступила «Рубину» (0:1). На 77-й минуте прямую красную карточку получил защитник калининградцев Элдар Чивич.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 29'    
Удаления: Чивич – 77' / нет

«Здесь работал Ян Бобровский. Два эпизода я бы вынес отдельно. Первый – на 38-й минуте, в очевидном моменте он не показал жёлтую карточку Юрию Ковалёву из «Балтики» за грубую игру.

Второй момент – дискуссионный. На 77-й минуте Бобровский удалил Элдара Чивича за лишение явной возможности забить гол. Если говорить о красной карточке, то игрок «Рубина» действительно контролировал мяч и из-за контакта потерял равновесие. Если рассуждать о жёлтой, то моё мнение – мяч уходил влево, не в сторону ворот, я лишения явной возможности забить гол тут не вижу. Для меня было бы достаточно жёлтой карточки, но оценку за этот эпизод я снижать не стал, у кого-то мнение может быть и другое», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

