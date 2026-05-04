Березуцкий прокомментировал поражение «Урала» от «Шинника» в матче Первой лиги

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 от ярославского «Шинника».

Россия — Лига Pari . 32-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Голубев – 24'    

«Что-то себе «привезли», что-то сами не забили. Тяжело было вскрывать оборону «Шинника». Моменты были, но, к сожалению, нам не удалось забить. Матч мы этот проиграли.

Насчёт прямого выхода в РПЛ тяжело говорить, хотя мы будем пытаться бороться. Что касается матча: «Шинник» — очень хорошая команда, очень организованно обороняется, последние девять матчей не проигрывает, поэтому с ними не бывает легко. Считаю, что неплохо играли первый тайм, но с такой командой, когда пропускаешь первым, к сожалению, потом тяжело забить», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал клуба.

«Урал» занимает третье место в Первой лиге. Екатеринбуржцы набрали 58 очков в 32 матчах. Отставание от занимающего первое место «Факела» составляет шесть очков. «Шинник» с 46 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

