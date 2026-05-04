«Родине» для выхода в РПЛ напрямую нужно набрать два очка в двух матчах

Московской «Родине» осталось набрать всего два очка в двух заключительных турах Лиги Pari, чтобы напрямую квалифицироваться в Мир Российскую Премьер-Лигу на будущий сезон. В активе команды 62 очка в 32 турах, а отрыв от «Урала» из зоны переходных встреч составляет четыре очка.

Таким образом, «Родина» не опустится ниже второго места в итоговой таблице Первой лиги, если одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью в 33-м и 34-м турах. В пятницу, 8 мая, москвичи примут на своём поле «Челябинск», а в субботу, 16 мая, завершат сезон выездным матчем с тульским «Арсеналом».

Отставание «Родины» от «Факела», который занимает первое место в турнирной таблице, составляет два очка.