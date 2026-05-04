И. Федотов: может, в «Краснодаре» хотят поговорить, что с «Акроном» не удалили Тормену?

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов ответил на критику судейства со стороны «Краснодара» после матча 28-го тура РПЛ с «Акроном» (1:0). Обслуживавший встречу рефери Евгений Буланов отменил гол нападающего «быков» Джона Кордобы на 56-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

«После этого матча было много разговоров. Я бы начал с момента на 14-й минуте, падения Беншимола после контакта с Торменой. Первым на газон ногу ставит именно игрок гостей, потом её убирает – и происходит неизбежный контакт. Я не вижу здесь нарушения правил со стороны Тормены. Если бы попал в темп– да, это фол и красная карточка. Но так – игровое столкновение и правильное решение продолжить матч.

Что касается отменённого гола на 56-й минуте, то в начале игроки обеих команд держат друг друга, применяют руки в борьбе за позицию. Но когда мяч уже вошёл в игру, то Кордоба левой рукой берёт руку соперника, тянет за собой – тот теряет равновесие и падает. VAR в лице Иванова вмешался правильно, это отмена гола. Дискутировать по эпизоду можно много, но я на 100% уверен в правильности решения. Что касается слов игроков «Краснодара» об отмене гола Кордобы, то, может, там хотят поговорить о том, что ранее не удалили Тормену? Я в этом сомневаюсь.

Также Буланов ошибся на 68-й минуте – надо было самостоятельно назначать пенальти за фол на Кордобе, его просто развернули за шею. Да, этот пенальти впоследствии бы отменили, так как ранее был офсайд – VAR бы вмешался в этот эпизод. Но ассистент главного арбитра флаг не поднимал, так что Буланов был обязан фиксировать нарушение правил и назначать пенальти. Даже несмотря на то что его бы потом отменили, это ошибка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

