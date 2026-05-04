Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунья: у Кэррика есть какая-то магия, похожая на ту, что была во времена Фергюсона

Кунья: у Кэррика есть какая-то магия, похожая на ту, что была во времена Фергюсона
Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Майкла Кэррика.

«Я сидел рядом с Кэрриком на скамейке запасных. То, как он учит всех вокруг, просто невероятно. У него есть какая-то магия, похожая на ту, что была во времена Фергюсона. Он передаёт это нам, рассказывает, как это было. Это просто невероятно, настоящее наслаждение, он заслужил это (речь о выходе команды в Лигу чемпионов УЕФА. — Прим. «Чемпионата»).

Тот факт, что я играю за этот клуб — одна из самых больших привилегий. Лига чемпионов без «Манчестер Юнайтед» не та, равно как и наш клуб — без неё. Но дело не только в Лиге чемпионов, нам нужно бороться за титулы. Это лишь первый шаг. В следующем сезоне мы можем стать гораздо сильнее», — приводит слова Куньи BBC.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android