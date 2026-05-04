Кунья: у Кэррика есть какая-то магия, похожая на ту, что была во времена Фергюсона

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Майкла Кэррика.

«Я сидел рядом с Кэрриком на скамейке запасных. То, как он учит всех вокруг, просто невероятно. У него есть какая-то магия, похожая на ту, что была во времена Фергюсона. Он передаёт это нам, рассказывает, как это было. Это просто невероятно, настоящее наслаждение, он заслужил это (речь о выходе команды в Лигу чемпионов УЕФА. — Прим. «Чемпионата»).

Тот факт, что я играю за этот клуб — одна из самых больших привилегий. Лига чемпионов без «Манчестер Юнайтед» не та, равно как и наш клуб — без неё. Но дело не только в Лиге чемпионов, нам нужно бороться за титулы. Это лишь первый шаг. В следующем сезоне мы можем стать гораздо сильнее», — приводит слова Куньи BBC.