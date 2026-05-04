Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Арсеналом» в 1/2 финала ЛЧ

Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Арсеналом» в 1/2 финала ЛЧ
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, все всегда стремятся к титулу. Но на самом деле футболисты и тренеры просто хотят, чтобы игра началась. И у того, кто играет лучше, будет больше шансов, и все хотят максимально использовать свои сильные стороны.

Мы постараемся сыграть так, как нам нужно, с пониманием того, чего требует игра, чтобы игроки показали максимальный уровень. Мы убеждены и уверены в том, чего хотим. Но не всё будет зависеть от нас.

У нас уже есть чёткое представление о том, чего мы хотим добиться. Мы надеемся наилучшим образом донести это до команды и показать хорошую игру», — приводит слова Симеоне AS.

В первом матче, прошедшем в Мадриде, команды сыграли вничью (1:1).

Материалы по теме
Диего Симеоне высказался о 1000-м матче в качестве тренера после победы над «Валенсией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android