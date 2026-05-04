Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Арсеналом» в 1/2 финала ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Арсеналом».

«Думаю, все всегда стремятся к титулу. Но на самом деле футболисты и тренеры просто хотят, чтобы игра началась. И у того, кто играет лучше, будет больше шансов, и все хотят максимально использовать свои сильные стороны.

Мы постараемся сыграть так, как нам нужно, с пониманием того, чего требует игра, чтобы игроки показали максимальный уровень. Мы убеждены и уверены в том, чего хотим. Но не всё будет зависеть от нас.

У нас уже есть чёткое представление о том, чего мы хотим добиться. Мы надеемся наилучшим образом донести это до команды и показать хорошую игру», — приводит слова Симеоне AS.

В первом матче, прошедшем в Мадриде, команды сыграли вничью (1:1).