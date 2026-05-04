Тимур Журавель высказался об увольнении Фабио Челестини из ЦСКА

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением об отставке швейцарского специалиста Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА. О смене тренера армейцы объявили сегодня, 4 мая. В оставшейся части сезона красно-синими будет руководить россиянин Дмитрий Игдисамов.

«Самое удивительное тут, что такой рациональный клуб, как ЦСКА, допустил всё, чем обычно славилась шумные соседи: обаяние от тренера, быстрое и чрезмерное доверие ему, неспособность разрулить внутренние противоречия, увольнение в пиковый момент сезона.

Видимо, Мойзес сейчас резко поправится и сыграет со «Спартаком» свой лучший матч. Вот тогда в этом увольнении будет смысл», — написал Журавель в телеграм-канале.