«Ни Соболев, ни кто-то другой». Кержаков назвал лидера «Зенита» после зимней паузы в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал лидера сине-бело-голубых после зимней паузы.

«Мне кажется, что Вендел весной стал тем Венделом, который тащит «Зенит». Ни Соболев, ни кто-то другой. Вендел до зимней паузы не был похож на себя. Здесь как будто ему объяснили, что ты второй раз можешь не стать чемпионом и, может быть, круговорот денег у тебя в карманах не получится, он заиграл просто фантастически. Он бегает вперёд и назад как всегда. Не Соболев, а Вендел», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Вендел провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.