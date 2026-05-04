«Если Заболотный так играл под допингом, то даже не знаю». Нагучев — о форварде «Спартака»

Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на информацию, что нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный тест на допинг. Ранее сообщалось, что РУСАДА удовлетворило ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, теперь он сможет закончить сезон без ограничений.

«Ну если Антон Заболотный так играл под допингом, то я даже не знаю…» — написал Нагучев в телеграм-канале.

Заболотный перебрался в московский «Спартак» летом прошлого года. В нынешнем сезоне форвард провёл в составе красно‑белых 16 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола. На его счету одна результативная передача.