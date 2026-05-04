«Эвертон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ

Сегодня, 4 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Айрогбунам, Гарнер, Рёль, Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Бету.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, О'Райли, Гонсалес, Силва, Семеньо, Шерки, Доку, Холанд.

На данный момент «Эвертон» с 47 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 70 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «ириски» 10 мая на выезде встретятся с «Кристал Пэлас», «горожане» 9 мая примут «Брентфорд».