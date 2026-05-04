Игрока «Челси» доставили в больницу во время матча АПЛ. В клубе рассказали о его состоянии

18-летний дебютант «Челси» Джесси Дерри был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности после вынужденной замены в первом тайме матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:3).

«Джесси в сознании, разговаривает и проходит профилактическое обследование. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и благодарим медицинский персонал за оперативную реакцию», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в социальной сети Х.

Инцидент произошёл в компенсированное к первому тайму время. Дерри столкнулся головами с соперником и упал на газон. Футболисту понадобилась кислородная маска. Вместо травмированного игрока на 45+10-й минуте появился нападающий Лиам Делап.