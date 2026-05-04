Казанский подвёл итог работы Челестини в ЦСКА и назвал ключевой момент в отношении тренера

Комментарии

Спортивный комментатор Денис Казанский назвал плюсы и минусы работы швейцарского специалиста Фабио Челестини в ЦСКА, а также выделил поворотный момент в отношениях между тренером и клубом. Об отставке армейцы объявили сегодня, 4 мая.

«Абсолютно справедливое решение в ЦСКА. И не удивительное. Попытка спасти сезон. Перед Кубком. Тут всё ясно. Но вот что сломалось? Челестини заходил красиво. Игрой и содержанием. Идеями и реализацией. Хотя не в последнюю очередь в осеннем отрезке ЦСКА был и «Николич», что от него осталось. А зима близко. Сборы, которые регулярно иностранные тренеры переживают с трудом. За некоторым исключением. Удивительная потеря лучшего защитника с российским паспортом и обретение так и не ставшего понятным аргентинца.

Баринов и сломавшийся баланс центра поля… И конфликт с Мойзесом как «пушечный выстрел» — после которого обратной дороги уже и не было. Скомканная игра, без почерка и перспектив — фантасмагорический швейцарский финал. Хорошее тоже было. Данилов, идеи Кругового. Но разве этого достаточно?! А вот совпадение, что в длинную с иностранцами вообще в ЦСКА не получается? Кубки были — это да. Но вот так, чтобы основательно…» — написал Казанский в телеграм-канале.

