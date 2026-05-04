Кремонезе — Лацио, результат матча 4 мая 2026, счет 1:2, 35-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» вырвал победу над «Кремонезе» в Серии А благодаря голу на 90+3-й минуте
Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Кремонезе» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Италия — Серия А . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 19:30 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
1:0 Бонаццоли – 29'     1:1 Исаксен – 53'     1:2 Нослин – 90+2'    

На 29-й минуте нападающий Федерико Бонаццоли вывел «Кремонезе» вперёд. На 53-й минуте датчанин Густав Исаксен с передачи нападающего Тейянни Нослина восстановил равенство в счёте. На 90+3-й минуте Нослин отличился самостоятельно.

«Лацио» набрал 51 очко в сезоне. Римляне занимают восьмое место в чемпионате Италии. В активе «Кремонезе» 28 очков. Команда располагается на 18-й строчке в турнирной таблице, в зоне вылета из Серии А. Отставание от 17-го места — четыре очка.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Атлетико» в Лиге чемпионов, плей-офф НБА и Кубок Стэнли
