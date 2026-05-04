«Лацио» вырвал победу над «Кремонезе» в Серии А благодаря голу на 90+3-й минуте

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Кремонезе» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На 29-й минуте нападающий Федерико Бонаццоли вывел «Кремонезе» вперёд. На 53-й минуте датчанин Густав Исаксен с передачи нападающего Тейянни Нослина восстановил равенство в счёте. На 90+3-й минуте Нослин отличился самостоятельно.

«Лацио» набрал 51 очко в сезоне. Римляне занимают восьмое место в чемпионате Италии. В активе «Кремонезе» 28 очков. Команда располагается на 18-й строчке в турнирной таблице, в зоне вылета из Серии А. Отставание от 17-го места — четыре очка.