Арсенал Тула — Ротор, результат матча 4 мая, счёт 2:2, 32-й тур Первой лиги 2025/2026

Тульский «Арсенал» и «Ротор» сыграли вничью в матче 32-го тура Первой лиги
Завершён матч 32-го тура Pari Первой лиги, в котором играли тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин из Уфы.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
04 мая 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Трошечкин – 32'     1:1 Горбунов – 45+5'     2:1 Цараев – 67'     2:2 Алиев – 77'    

Александр Трошечкин на 32-й минуте вывел гостей вперёд. Игорь Горбунов на 45+5-й минуте сравнял счёт. Алан Цараев на 67-й минуте обеспечил «Арсеналу» преимущество. Саид Алиев на 77-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Арсенал» с 39 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Ротор» с 53 очками располагается на четвёртой строчке.

