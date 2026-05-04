Тульский «Арсенал» и «Ротор» сыграли вничью в матче 32-го тура Первой лиги

Завершён матч 32-го тура Pari Первой лиги, в котором играли тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин из Уфы.

Александр Трошечкин на 32-й минуте вывел гостей вперёд. Игорь Горбунов на 45+5-й минуте сравнял счёт. Алан Цараев на 67-й минуте обеспечил «Арсеналу» преимущество. Саид Алиев на 77-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Арсенал» с 39 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Ротор» с 53 очками располагается на четвёртой строчке.