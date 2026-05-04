Бывший тренер «Милана» и «Марселя» возглавит сборную Украины — Романо

Новым главным тренером сборной Украины станет итальянский специалист Андреа Мальдера. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, 54-летний тренер близок к подписанию контракта с Украинской ассоциацией футбола.

Последним местом работы Мальдеры остаётся «Марсель», где он входил в штаб своего соотечественника Роберто Де Дзерби. С тем же специалистом Мальдера работал в английском «Брайтоне».

Также итальянец трудился в тренерских штабах Массимилиано Аллегри, Леонардо, Филиппо Индзаги и Кларенса Зеедорфа в «Милане», а в сборной Украины входил в штаб главного тренера Андрея Шевченко с 2016 по 2021 год.

